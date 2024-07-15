Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 11:45

Политика

Новости мира: Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии

Новости мира: Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии

ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи бойцов

Новости мира: более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ракетных ударов ЦАХАЛ

ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Мариуполя

В ГД могут принять закон об административном наказании за преследование

Трамп заявил, что не будет менять свой график после покушения

Байден заявил, что Трамп восстанавливается после покушения

Песков: Россия желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе покушения на Трампа

Тело стрелявшего в Дональда Трампа отправят на ДНК-анализ

Российские военные изучили западные крылатые ракеты Storm Shadow

Дональд Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии, где его должны официально объявить кандидатом в президенты США. После нападения 13 июля политик хотел перенести поездку, но передумал. Трамп рассказал, что при покушении его спас поворот головы: политик отвлекся на плакаты с надписями о нелегальных мигрантах.

Тем временем в турецком Айдыне продолжает полыхать сильный пожар – его площадь достигла 100 тысяч "квадратов". Возгорание началось на открытой местности, где хранилась макулатура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествияпожарвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика