Новости мира: Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии

Дональд Трамп прибыл в Милуоки на съезд республиканской партии, где его должны официально объявить кандидатом в президенты США. После нападения 13 июля политик хотел перенести поездку, но передумал. Трамп рассказал, что при покушении его спас поворот головы: политик отвлекся на плакаты с надписями о нелегальных мигрантах.

Тем временем в турецком Айдыне продолжает полыхать сильный пожар – его площадь достигла 100 тысяч "квадратов". Возгорание началось на открытой местности, где хранилась макулатура.

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