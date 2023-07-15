Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Политика

Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре атаки ВСУ на Лисичанском направлении

Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре атаки ВСУ на Лисичанском направлении

Вице-президент США Харрис по ошибке призвала сократить население

Байден попытался укусить девочку за плечо в аэропорту Хельсинки – СМИ

В Европе заявили о нехватке пороха

Американский журналист Такер Карлсон вновь поставил в тупик своего гостя

Армия России уничтожила БМП ВСУ из гаубицы Д-20 на Краснолиманском направлении

"Актуальный репортаж": аналог Zara Home и H&M Home появится в России уже осенью

В Европе выразили обеспокоенность решением США отправить кассетные боеприпасы Киеву

Новости часа: Трамп заявил, что Байден подталкивает США к третьей мировой войне

ВС РФ совершили серьезный рывок к Купянску – МО

Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Лисичанском и Соледаро-артемовском направлениях.

Три штурмовых отряда из состава 60-й механизированной бригады ВСУ пытались прорваться в направлении Берховского водохранилища, но понесли серьезные потери. Также армейская авиация группировки "Юг" поразила два склада боеприпасов противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика