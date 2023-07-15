Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре атаки ВСУ на Лисичанском направлении

Подразделения группировки сил "Юг" отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Лисичанском и Соледаро-артемовском направлениях.

Три штурмовых отряда из состава 60-й механизированной бригады ВСУ пытались прорваться в направлении Берховского водохранилища, но понесли серьезные потери. Также армейская авиация группировки "Юг" поразила два склада боеприпасов противника.

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