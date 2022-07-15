Новости последнего часа: РФ ввела санкции в отношении 384 депутатов парламента Японии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия ввела санкции в отношении 384 депутатов парламента Японии.

Датская компания Danfoss, производитель холодильной техники и тепловой автоматики, уходит из России.

Медикам выплатят компенсацию за работу с коронавирусными больными в размере 25% от оклада.

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