Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание ГД. Например, 15 июля состоялось такое мероприятие, после чего Госдума проголосовала за утверждение Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли РФ.