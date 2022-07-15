Мантурова назначили на пост вице-премьера России

Ряд кадровых изменений произошли 15 июля в правительстве, а также в госкопорации "Роскомос". Денис Мантуров утвержден Госдумой вице-премьером, указ о его назначении уже подписал Владимир Путин. Мантуров будет совмещать работу в правительстве на посту главы министерства промышленности и торговли.

А на пост генерального директора госкорпорации "Роскосмос" назначен Юрий Борисов вместо Дмитрия Рогозина. Ранее Борисов занимал должность заместителя председателя правительства. На сайте правительства уже обновили информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.