Госдума утвердила Мантурова на должность вице-премьера РФ

Госдума проголосовала за утверждение Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли РФ.

В пятницу, 15 июля, Мантуров выступил с речью на пленарном заседании Госдумы, на котором рассматривался вопрос о назначении его на должность.