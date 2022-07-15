В Стамбуле прошли консультации между представителями ООН, РФ, Турции и Украины

В Стамбуле прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины. Там обсуждали, как разблокировать украинские порты, чтобы вывезти сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций.

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