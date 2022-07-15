Средства ПВО РФ сбили два украинских самолета Су-25 за сутки

Средства ПВО за сутки сбили два украинских самолета Су-25, а также девять беспилотников. Кроме того, были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники.

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