Госдума рассмотрит 17 законопроектов на внеочередном заседании

Госдума собралась на внеочередное заседание 15 июля. Ради него депутаты прервали свои отпуска. Всего планируется обсудить 17 законопроектов, причем некоторые из них рассмотрят во втором чтении.

Например, изучат законопроект в сфере образования, который поможет решить вопрос с дефицитом кадров. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая рассказала о механизме, который позволит каждому выпускнику из удаленных поселков и городов на честной открытой конкурсной основе стать соискателем на целевое место для обучения и гарантированное рабочее место. Суть – в прозрачной процедуре, когда каждая семья будет видеть на едином портале, какое гарантированное место сможет предложить работодатель и какой ВУЗ обучит выпускника по выбранной профессии.

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