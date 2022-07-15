МО РФ показало работу расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин"

Минобороны опубликовало кадры работы боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин". Они подавляют системы управления войсками и оружием противника.

Система работает на дальность более 20 километров, причем не направленным лучом, а точечно. То есть не нарушает гражданскую инфраструктуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.