Мантуров выступил с речью на внеочередном заседании Госдумы

В данный момент в Госдуме проходит внеочередное заседание. На повестке дня стоит вопрос об утверждении министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

В эти минуты он как раз выступает с речью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.