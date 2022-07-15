Депутаты ГД собрались на внеочередном заседании 15 июля

Госдума собралась на внеочередное заседание 15 июля. Ради него депутаты прервали свои отпуска.

На повестке дня в Госдуме – вопрос об утверждении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.