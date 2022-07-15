Президент Шри-Ланки отправил заявление об отставке по электронной почте. Он просто направил заявление, и оно было принято, сообщили в парламенте. Нового президента страны изберут уже 20 июля. Об этом написали в СМИ.

Страна испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне Шри-Ланка уже объявила дефолт по внешнему долгу. Местным не хватает топлива, электричества, продуктов и медикаментов. Чтобы преодолеть кризис, потребуется около трех лет – так посчитали в правительстве Шри-Ланки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.