Автоколонны МЧС РФ доставили на территорию Украины и Донбасса почти 40 тысяч тонн грузов

Автоколонны МЧС России доставили на территорию Украины и Донбасса почти 40 тысяч тонн грузов с начала гуманитарной миссии. Туда отвезли продукты, воду, предметы первой необходимости и стройматериалы.

За минувшую неделю фуры ведомства доставили гуманитарную помощь весом почти три с половиной тысячи тонн. Кроме того, пиротехнические отряды МЧС продолжили разминирование объектов инфраструктуры и территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.