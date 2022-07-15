Минобороны РФ показало работу боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-72Б3 на Украине

Минобороны опубликовало кадры работы боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-72Б3. На кадрах видно, как мотострелковая рота ведет огонь по позициям, на которых расположены украинские танки.

Произведя 3–4 выстрела, экипажи БМП-3 уходят от ответного огня, меняют позиции и продолжают атаковать. Танк Т-72Б3 ответным огнем уничтожает украинскую технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.