Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июля. Ради него депутаты прервали свои отпуска. Планируется обсудить 17 законопроектов, их суть пока неизвестна.

Парламентарии рассмотрят инициативы по поддержке россиян и экономики. Также ожидается, что на повестке дня – вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность вице-премьера.