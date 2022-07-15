США объявили об ослаблении антиросссийских санкций по нескольким направлениям. Об этом сообщили на сайте американского Министерства финансов.

Ведомство разрешило получать и переводить деньги за операции, связанные с поставками удобрений, продовольственных товаров, посевных материалов, лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Раньше все эти транзакции были под запретом.

Кроме того, Штаты сняли ограничения с казахстанского филиала российского "Альфа-банка". Теперь он сможет совершать целый ряд финансовых операций с контрагентами в США и странах Запада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.