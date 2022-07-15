Два человека погибли во время обстрела автовокзала в Донецке. Еще шестеро пострадали.

Российские военные вычислили позиции, откуда ВСУ вели огонь. По отступающей украинской бронетехнике удары наносят уже из противотанковых управляемых ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



