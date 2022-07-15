Российские военные заняли большую часть Северска на Славянском направлении в ДНР

На Славянском направлении российскими военными взята большая часть Северска, а также населенные пункты Верхнекаменское и Стряповка. ВСУ стали отступать. Российская армия входит в Соледар с северо-восточного направления. В районе Славянска в лесу – бои.

В Запорожье – столкновения у Павловки. По Южному направлению ВСУ сконцентрировали свои силы у Кривого рога. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.