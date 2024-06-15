Израильская армия пускает в дело все возможное оружие. После видео со средневековой катапультой, луком и коктейлями Молотова появился новый ролик. На нем израильский солдат использует пращу.

В швейцарском Бюргенштоке стартует так называемый мирный саммит. Он активно продвигался западными странами и Украиной в качестве важного этапа для урегулирования конфликта. Однако аналитики отмечают, что его главная цель – оказать давление на Россию для прекращения спецоперации.

Около 150 тысяч шотландских болельщиков прибыли в Германию на Чемпионат Европы по футболу. Толпы фанатов устроили вечеринки на улицах города. А на стадионе перед стартовым матчем с участием своей сборной они затеяли хоровое пение.



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