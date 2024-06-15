Новости мира: саммит по Украине стартует в Швейцарии

В швейцарском Бюргенштоке стартует так называемый мирный саммит. Он активно продвигался западными странами и Украиной в качестве важного этапа для урегулирования конфликта. Однако аналитики отмечают, что его главная цель – оказать давление на Россию для прекращения спецоперации.

Около 150 тысяч шотландских болельщиков прибыли в Германию на Чемпионат Европы по футболу. Толпы фанатов устроили вечеринки на улицах города. А на стадионе перед стартовым матчем с участием своей сборной они затеяли хоровое пение.

В Узбекистане хотят предусмотреть наказание за попытки вывести токены на биржу из игры Hamster Kombat. Это объясняется тем, что в Узбекистане запрещен сбыт криптоактивов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.