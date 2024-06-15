Участок БКЛ закроют с 22 июня

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15 июня, 11:30

Политика

Новости мира: саммит по Украине стартует в Швейцарии

Новости мира: саммит по Украине стартует в Швейцарии

Российские силы взяли под контроль ремонтный завод в Волчанске

Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом

Новости часа: на mos.ru появился раздел о сентябрьских выборах депутатов в Москве

На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской думы

Путин назвал условия мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине

Путин призвал к завершению вооруженного конфликта на Украине

Владимир Путин назвал условия для переговоров по Украине

Путин заявил, что США пытаются сохранить свой имперский статус

Новости мира: экс-президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

В швейцарском Бюргенштоке стартует так называемый мирный саммит. Он активно продвигался западными странами и Украиной в качестве важного этапа для урегулирования конфликта. Однако аналитики отмечают, что его главная цель – оказать давление на Россию для прекращения спецоперации.

Около 150 тысяч шотландских болельщиков прибыли в Германию на Чемпионат Европы по футболу. Толпы фанатов устроили вечеринки на улицах города. А на стадионе перед стартовым матчем с участием своей сборной они затеяли хоровое пение.

В Узбекистане хотят предусмотреть наказание за попытки вывести токены на биржу из игры Hamster Kombat. Это объясняется тем, что в Узбекистане запрещен сбыт криптоактивов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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