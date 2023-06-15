Новости часа: расследования Дании, ФРГ, Швеции по "Северным потокам" не продвигаются

Разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца с Владимиром Путиным позволил бы Германии узнать позицию России из первоисточника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Расследования Дании, ФРГ, Швеции по "Северным потокам" не продвигаются, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Московская область создаст вместе с Белоруссией предприятие машиностроения, инвестиции в которое составят 10 миллиардов рублей.

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