Новости часа: СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество РФ с другими странами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими странами. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

России в целом удалось справиться с беспрецедентным давлением Запада. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания. Об этом сообщила компания.