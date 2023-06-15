Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 18:15

Политика

Новости часа: СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество РФ с другими странами

Новости часа: СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество РФ с другими странами

Российская армия за сутки сбила два украинских истребителя Су-27

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ВСУ за сутки потеряли больше 800 человек на запорожском и южнодонецком направлениях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СВО не повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими странами. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

России в целом удалось справиться с беспрецедентным давлением Запада. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания. Об этом сообщила компания.

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