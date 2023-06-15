Экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления ВСУ в зоне СВО

Российское военное ведомство опубликовало, как экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления ВСУ, танки и другую бронетехнику противника. Удары нанесли ракетами класса "воздух-земля".

Также известно, что российские артиллеристы сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях у поселков Молчаново, Новомлынск и Кисловка. Удар нанесли из реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

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