07:45Политика
Экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления ВСУ в зоне СВО
Российское военное ведомство опубликовало, как экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления ВСУ, танки и другую бронетехнику противника. Удары нанесли ракетами класса "воздух-земля".
Также известно, что российские артиллеристы сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях у поселков Молчаново, Новомлынск и Кисловка. Удар нанесли из реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.