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07:45

Политика

Экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления ВСУ в зоне СВО

Экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления ВСУ в зоне СВО

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Российское военное ведомство опубликовало, как экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили пункт управления ВСУ, танки и другую бронетехнику противника. Удары нанесли ракетами класса "воздух-земля".

Также известно, что российские артиллеристы сорвали попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях у поселков Молчаново, Новомлынск и Кисловка. Удар нанесли из реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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