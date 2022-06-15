Киев сорвал выход мирных жителей с завода "Азот" – МО РФ

США ждут от Украины подвижек в вопросе об экспорте зерна.

Украинская сторона сорвала выход мирных жителей с завода "Азот", заявили в Минобороны РФ.

3 миллиона человек стали гостями фестивалей "Времена и эпохи" и "Подорожник", рассказал Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

