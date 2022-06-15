Господдержку по ипотеке для многодетных семей продлят до конца 2023 года

США передадут Украине 18 гаубиц, 36 тысяч снарядов к ним, а также ракеты для РСЗО, заявили в Пентагоне.

Господдержка по ипотеке для многодетных семей будет продлена до 31 декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Рост смертности от COVID-19 в мире составил 4% за неделю, сообщили в ВОЗ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

