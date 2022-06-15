Украинские военные разместили артиллерию в одной из больниц Харькова – МО РФ

Украинские военные разместили артиллерию в одной из больниц Харькова, сообщили в Минобороны РФ.

Жителям Донбасса и Украины передано 750 тонн гуманитарной помощи, добавили в ведомстве.

Более 180 тысяч новых рабочих мест создадут в арктических регионах России до 2030 года, рассказали в "Корпорации развития Арктики".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

