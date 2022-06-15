Саперы обезвредили свыше 21 тыс взрывоопасных предметов в Донбассе – МО РФ

Российские саперы обезвредили свыше 21 тысячи взрывоопасных предметов в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что украинские боевики установили РСЗО вблизи медицинских объектов в поселке Нью-Йорк и городе Доброполье в ДНР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

