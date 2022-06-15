Новости последнего часа: эвакуация населения в Северодонецке и массовая вакцинация от оспы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что мирное население в Северодонецке может эвакуироваться по гумкоридорам в любом направлении.

В России в данный момент нет необходимости проводить массовую вакцинацию от оспы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Германии член бундестага Штеффен Котре заявил, что отмена санкций могла бы решить ситуацию вокруг "Северного потока – 2". Он напомнил, что правительство ФРГ и страны ЕС заявили о намерении прекратить поставки энергоресурсов из России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.