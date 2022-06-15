Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет – постпред РФ при ЕС

Пространство для диалога с Евросоюзом практически закрыто, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Компании остановили выпуск вакцин от коронавируса в ноябре, на складах хранится 100 миллионов доз. Об этом сообщили в Минпромторге.

Госдума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля с 2023 года.