Эксперт рассказал об американской РСЗО Himaris

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал об американской системе залпового огня Himaris. По его словам, в СМИ появляются различные мифы о возможностях данного вида оружия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.