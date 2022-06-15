Военные медики развернули мобильный госпиталь для помощи жителям ЛНР и военнослужащим

Отдельный аэромобильный медотряд ВДВ России развернул в Луганской Народной Республике госпиталь. Там оказывают медицинскую помощь не только раненным военнослужащим, но и всем желающим.

Медики принимают в госпитале и детей, и взрослых. Блоки оснащены современным оборудованием российского производства.

С пациентами круглосуточно работают военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и стоматологи. Врачи не только консультируют, но в экстренных случаях проводят на базе отряда операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.