ВС России уничтожили склад боеприпасов НАТО подо Львовом

Вооруженные силы РФ ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов с иностранными образцами вооружений во Львовской области, в том числе гаубицы М777. Их передали Украине страны НАТО.

Российская авиация нанесла удар по технике ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Также уничтожили 10 танков и других боевых машин, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 18 спецавтомобилей, три минометных расчета и 11 орудий полевой артиллерии.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 пункта управления и 62 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.