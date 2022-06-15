Британские СМИ рассказали о бомбардировщике РФ, способного поражать цели по всей Европе

Британский таблоид The Sun посвятил статью сверхзвуковому ракетоносцу-бомбардировщику Ту-22М3. Он находится на вооружении российской армии.

Сообщается, что такая машина способна нести нагрузку в 24 тонны боеприпасов и поражать цели по всей территории Европы и восточному побережью США. В статье сказано, что этот бомбардировщик можно считать самым смертоносным воздушным судном РФ.

Размах крыла у бомбардировщика достигает 34 метров. Его длина составляет 42,5 метра, а высота – более 11 метров. Он может разгоняться до двух тысяч километров в час. А тактический радиус действия распространяется на 2,2 тысячи километров.

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