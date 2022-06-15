В Минобороны России продемонстрировали, как работает "ОСА–АКМ" в Донбассе

В Минобороны России показали, как работают в Донбассе и на Украине зенитно-ракетные комплексы "ОСА–АКМ". Эти средства ПВО применяют для разведки воздушной обстановки, быстрого определения координат целей и их уничтожения. Об особенностях и преимуществах комплекса – в эфире телеканала Москва 24.