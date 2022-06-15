Поклонская объявила о прекращении публичной деятельности

Наталья Поклонская заявила о прекращении публичной деятельности. Такое решение было принято в связи с ее назначением на должность советника генерального прокурора России. Об этом Поклонская написала в своем телеграм-канале.

В круг обязанностей Поклонской будет входить выполнение поставленных генпрокурором РФ задач, а для получения комментариев необходимо будет обращаться в пресс-службу надзорного ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.