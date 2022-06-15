Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск

США обеспокоены положением украинских войск и работают круглосуточно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Так в интервью телеканалу PBS госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал жалобы Киева на дефицит вооружений и боеприпасов.

В среду, 15 июня, министр обороны США Ллойд Остин обсудит в Брюсселе с коллегами из десятков стран оборонные потребности Украины. Замминистра обороны Колин Кол уже пообещал, что США будут передавать разведданные для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня, которые Запад поставляет на Украину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.