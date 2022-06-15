Украина требует поставки всех имеющихся у Вашингтона гаубиц М777 – СМИ

Украина требует поставки всех имеющихся у Вашингтона гаубиц М777. Об этом пишет The Guardian.

Всего на вооружении армии и корпуса морской пехоты США таких гаубиц 999 штук. Кроме того, запрашивают 300 реактивных систем залпового огня Himars, то есть почти половину американо-британского запаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.