The Washington Post со ссылкой на ветеранов американской армии пишет о неэффективности западного оружия в руках украинских солдат. Сообщают, что противотанковые комплексы Javelin военнослужащие нередко считают неисправными, потому что не могут разобраться как с ними работать.

Все инструкции на английском языке, правда, не хватает и запасных батарей, без которых Javelin бесполезен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.