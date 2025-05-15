Владимир Мединский выступил с речью о подготовке делегации РФ к переговорам в Стамбуле

Помощник президента России и глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский вышел с заявлением к прессе. Он рассказал о совещании, которое Владимир Путин провел с переговорщиками из РФ 14 мая. На нем обсуждалась подготовка к беседе с украинской стороной в Стамбуле.

На повестке стояли внешнеполитические темы, вопросы безопасности, состояния экономики и оборонной промышленности, а также ситуации в зоне СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.