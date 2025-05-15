Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 17:45

Политика

Владимир Мединский выступил с речью о подготовке делегации РФ к переговорам в Стамбуле

Владимир Мединский выступил с речью о подготовке делегации РФ к переговорам в Стамбуле

СМИ заявили, что шанс на проведение российско-украинских переговоров сохраняется

Трамп выступил за встречу с Путиным по украинскому вопросу

Дропперы в России не смогут переводить более 100 тыс рублей в месяц с 15 мая

Песков: Путин определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле

Мединский назвал цель переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог рассказала, чего стоит ожидать от переговоров России и Украины в Стамбуле

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле перенесены на вторую половину дня

ВСУ попытались прорваться через границу РФ в Курской области

Российская делегация готова к серьезной работе на переговорах в Стамбуле

Помощник президента России и глава делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский вышел с заявлением к прессе. Он рассказал о совещании, которое Владимир Путин провел с переговорщиками из РФ 14 мая. На нем обсуждалась подготовка к беседе с украинской стороной в Стамбуле.

На повестке стояли внешнеполитические темы, вопросы безопасности, состояния экономики и оборонной промышленности, а также ситуации в зоне СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика