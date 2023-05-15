Новости часа: Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams для обучения украинских военных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пентагон подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных, об этом сообщили в ведомстве.

Министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет перенес тяжелую операцию, его состояние стабильное. Об этом сообщил бывший советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

Бывший завод Toyota может быть передан "Алмаз-Антею" до конца 2023 года. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

