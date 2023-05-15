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15 мая, 22:30

Политика

Новости часа: Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams для обучения украинских военных

Новости часа: Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams для обучения украинских военных

В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow

Новости часа: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку

Российские истребили сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР

Турецкий президент получил более 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% урн

В ЦИК Турции сообщили об обработке 99% урн

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пентагон подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных, об этом сообщили в ведомстве.

Министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет перенес тяжелую операцию, его состояние стабильное. Об этом сообщил бывший советник Корнета, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

Бывший завод Toyota может быть передан "Алмаз-Антею" до конца 2023 года. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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