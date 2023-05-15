Российские истребили сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР

Российские истребили сбили в Донецкой Народной Республике украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Официальный представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что система ПВО в течение суток перехватила семь противорадиолокационных ракет HARM, одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в Запорожской области.

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