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Политика

Российские истребили сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР

Российские истребили сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР

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Российские истребили сбили в Донецкой Народной Республике украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Официальный представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что система ПВО в течение суток перехватила семь противорадиолокационных ракет HARM, одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в Запорожской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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