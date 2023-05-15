Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:50

Политика

В ЦИК Турции сообщили об обработке 99% урн

В ЦИК Турции сообщили об обработке 99% урн

В Кремле прокомментировали поставки Украине оружия Великобританией

Новости часа: российская армия сбила ракету большой дальности Storm Shadow в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52

Эрдоган получил более 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% урн в Турции

Сторонники лидирующих кандидатов на пост президента Турции вышли на улицы Стамбула

Выборы президента прошли в Турции

Минобороны РФ показала работу боевых машин "Смерч" в зоне СВО

Российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Президентские выборы прошли в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов, следует из данных ЦИК по итогам обработки 99% урн в стране.

Выборы нового президента завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет больше 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.

Состоится ли второй тур? И как будут развиваться события в случае победы того или иного кандидата? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика