В ЦИК Турции сообщили об обработке 99% урн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов, следует из данных ЦИК по итогам обработки 99% урн в стране.

Выборы нового президента завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет больше 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.

Состоится ли второй тур? И как будут развиваться события в случае победы того или иного кандидата? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.