Новости часа: российская армия сбила ракету большой дальности Storm Shadow в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские системы ПВО перехватили ракету большой дальности Storm Shadow в зоне СВО. Это данные Минобороны.

Гидравлические испытания теплосетей начались в Москве. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Электрический микрокар L-Type планируют выпускать на экс-заводе Toyota в Петербурге. Об этом рассказали в "Алмаз-Антей".