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Политика

Новости часа: российская армия сбила ракету большой дальности Storm Shadow в зоне СВО

Новости часа: российская армия сбила ракету большой дальности Storm Shadow в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52

Эрдоган получил более 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% урн в Турции

Сторонники лидирующих кандидатов на пост президента Турции вышли на улицы Стамбула

Выборы президента прошли в Турции

Минобороны РФ показала работу боевых машин "Смерч" в зоне СВО

Российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Президентские выборы прошли в Турции

Главком ВСУ Валерий Залужный отказался участвовать в официальных мероприятиях НАТО

В Турции обработали 91% бюллетеней после президентских выборов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские системы ПВО перехватили ракету большой дальности Storm Shadow в зоне СВО. Это данные Минобороны.

Гидравлические испытания теплосетей начались в Москве. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Электрический микрокар L-Type планируют выпускать на экс-заводе Toyota в Петербурге. Об этом рассказали в "Алмаз-Антей".

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