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Политика

Сторонники лидирующих кандидатов на пост президента Турции вышли на улицы Стамбула

Сторонники лидирующих кандидатов на пост президента Турции вышли на улицы Стамбула

Выборы президента прошли в Турции

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В Турции заканчивают подсчет голосов на президентских выборах. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу и политик Синан Оган.

Сторонники лидирующих кандидатов на пост президента вышли на улицы Стамбула. Дело в том, что граждане Турции проявляют повышенный интерес к выборам, о чем свидетельствуют очереди на избирательных участках и переполненные урны.

Всеобщее голосование проходило с 08:00 до 17:00 14 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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