Российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ в Днепропетровской области, у городов Тернополь и Петропавловка. Поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, а также склады с боеприпасами и места хранения военной техники.

Кроме того, войска Украины пытались прорвать оборону РФ в районе Артемовска, но все атаки были отражены. Только на этом направлении противник потерял 400 военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты.

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