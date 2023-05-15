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Политика

Российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в Днепропетровской области

Российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в Днепропетровской области

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ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке

Российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ в Днепропетровской области, у городов Тернополь и Петропавловка. Поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, а также склады с боеприпасами и места хранения военной техники.

Кроме того, войска Украины пытались прорвать оборону РФ в районе Артемовска, но все атаки были отражены. Только на этом направлении противник потерял 400 военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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