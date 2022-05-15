Лондон поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО – МИД Британии

Войска Украины обстреляли Золотое-5, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в Совместном центре контроля и координации.

Премьер-министр Белоруссии заявил, что санкции Запада заблокировали экспорт из республики в страны ЕС в объеме 16–18 миллиардов долларов в год.

Лондон поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

