Украинские войска, отступая, заминировали тоннами взрывчатки химический завод "Заря" в Рубежном. Как заявили в народной милиции ЛНР, если бы не российские саперы, были бы не просто грандиозные разрушения, а глобальная техногенная катастрофа. Дело в том, что на заводе находится несколько составов с аммиаком, серной кислотой и другими опасными веществами.

Подробнее о ходе российской спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.

