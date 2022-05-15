США уже перенаправили значительные объемы своего газа в Европу – Блинкен.

Швеция приняла решение о подаче заявки в НАТО – заявление правящей партии.

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.