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15 апреля, 10:45

Политика

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок футбольной команды

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок футбольной команды

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс чуть не сорвал торжественную церемонию у Белого дома. Он сломал чемпионский кубок футбольной команды университета штата Огайо.

Все произошло во время фотографирования студентов с президентом Дональдом Трампом. Он позировал с капитанским шлемом, а Вэнс хотел поднять кубок, но не удержал его в руках. В итоге на общем фото он держал только верхнюю часть трофея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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