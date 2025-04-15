Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок футбольной команды

Вице-президент США Джей Ди Вэнс чуть не сорвал торжественную церемонию у Белого дома. Он сломал чемпионский кубок футбольной команды университета штата Огайо.

Все произошло во время фотографирования студентов с президентом Дональдом Трампом. Он позировал с капитанским шлемом, а Вэнс хотел поднять кубок, но не удержал его в руках. В итоге на общем фото он держал только верхнюю часть трофея.

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